Calciomercato Milan – Krunic non è più incedibile: ci sono due motivi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle probabili mosse del Milan nella sessione invernale di calciomercato. Tra sicuri arrivi in difesa e in attacco, dove i principali obiettivi sono Jakub Kiwior (Arsenal) e Jonathan David (Lille), non va dimenticato come il club di Via Aldo Rossi possa operare - in entrata e in uscita - anche a centrocampo.