Calciomercato Milan – Difensore, obiettivo Kiwior. Poi Badiashile e altri

Ha già giocato in Italia (visto allo Spezia per 18 mesi in Serie A), è mancino come nei desideri del Milan e ha qualità. Da capire, però, se i 'Gunners', dopo averlo pagato 25 milioni di euro, apriranno alla partenza in prestito del giocatore. È su questo punto, secondo il quotidiano sportivo nazionale, che si giocherà la partita.

Alternativa principale al polacco è Badiashile del Chelsea — Discorso simile può essere fatto per un altro esubero londinese, Benoît Badiashile. Strapagato dal Chelsea nello scorso mese di gennaio 2023 e ora in difficoltà nei 'Blues' tra infortuni e scelte tecniche che lo penalizzano. Quindi, altri nomi sul taccuino di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono quelli di Kōnstantinos Koulierakīs (PAOK Salonicco) e Alessandro Marcandalli (Reggiana, ma di proprietà del Genoa). LEGGI ANCHE: Per il difensore è duello con la Juventus: le ultime news >>>

