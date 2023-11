Calciomercato Milan – Difensore, duello in vista con la Juve: le ultime

Manca poco più di un mese alla sessione invernale di calciomercato e il Milan, così com'è avvenuto la scorsa estate, sarà nuovamente protagonista. Tra i tanti infortuni e una stagione che non sta andando secondo le aspettative, la dirigenza ha deciso di investire ancora per dare all'allenatore Stefano Pioli un organico più competitivo possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questa squadra, rifatta in gran parte tra luglio e agosto scorso, sarà ritoccata in ogni reparto.