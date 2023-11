Calciomercato Milan – Attaccante, assalto a David. Due le alternative

Il Milan, ad ogni modo, per ora si concentra su quei tre nomi e, paradossalmente, il più semplice da prendere sembra essere il primo obiettivo di calciomercato dei rossoneri, David. Il numero 9 del Lille ha un prezzo alto (intorno ai 40 milioni di euro), ma in questa stagione sta faticando e, con l'offerta giusta, si può prendere subito.

Anche perché il suo contratto con i 'Dogues' scadrà il 30 giugno 2025 non sarà rinnovato. Le alternative rispondono al nome di Guirassy e Adams. Il bomber dello Stoccarda una clausola di risoluzione di 17 milioni di euro, ma, a quanto pare, si sposterà soltanto la prossima estate. Ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche tanta concorrenza per lui.

Adams, nigeriano, autore di 7 gol fin qui in Ligue 1 con il Montpellier, piace al Milan per 'impatto fisico'. Anche qui, però, si va verso una partenza in estate e non a gennaio. Diavolo, avanti tutta su David.