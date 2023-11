Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Ouédraogo, sprint del Bayern”

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, infatti, lo vorrebbero lo stesso. Magari, pagando qualcosa in meno dei 12 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con la sua attuale società. A quanto pare, però, il Bayern Monaco ha messo la freccia sul Milan e sugli altri club interessati al cartellino del numero 43 dei 'Knappen'.

Florian Plettenberg, giornalista di 'Sky Sport Deutschland', ha infatti evidenziato come il Bayern Monaco abbia già avuto un primo incontro ufficiale con gli agenti di Ouédraogo. Il giocatore è fortemente voluto da Christoph Freund, ex RB Salisburgo, da qualche mese nuovo direttore sportivo del club di Säbener Straße.

L'incontro, per Plettenberg, vero e proprio 'mostro sacro' delle vicende di casa Bayern, è stato positivo. L'idea della società bavarese è quella di inserire subito Ouédraogo nell'organico della Prima Squadra di Thomas Tuchel e non di prestarlo ad un altro club per fargli prima fare esperienza.

Il Bayern, così come il RB Lipsia e l'Eintracht Francoforte, dunque, per 'Sky Sport Deutschland' sono le tre squadre che, al momento, hanno le migliori chance di mettere le mani sul gioiellino del club di Gelsenkirchen. Con Milan, Juventus e Inter (altre società italiane a cui Ouédraogo piace molto) che, forse, saranno saranno costrette a guardare altrove. LEGGI ANCHE: Centrocampista, le tre piste seguite da Moncada per gennaio >>>

