Milan, il figlio d’arte fa sognare l’Italia: ecco chi è il predestinato

Il Milan , da diverso tempo a questa parte, è molto attento non solo alla sostenibilità in prima squadra, ma anche alla crescita del Settore Giovanile . E gli esordi dei vari Chaka Traoré , Jan-Carlo Simic , Davide Bartesaghi e Francesco Camarda sono la dimostrazione dell'ottimo lavoro che il club rossonero sta svolgendo in questo senso. Il giovane attaccante rossonero, classe 2008, è l'esempio più lampante di questa crescita, ma c'è un altro ragazzo che sta facendo faville e di cui si parla troppo poco.

Il suo nome è Christian Comotto e anche lui è un classe 2008, come Francesco Camarda. A lui il calcio scorre nelle vene, dal momento in cui è figlio d'arte: suo papà Gianluca è infatti stato un ottimo calciatore con le maglie di Perugia e Torino. Quest'anno, da sotto età nel Milan Under 17, ha segnato 11 reti in 15 partite, una media gol di tutto rispetto. E nella giornata di sabato ha guidato l'Italia Under 17 alla vittoria contro il Belgio per 4-1, guadagnandosi il rigore e andando a calciarlo con un'invidiabile personalità. Il club rossonero ha in seno un altro baby fenomeno e sarà necessario farlo crescere con i giusti tempi.