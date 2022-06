Giovanili Milan, tre Under si giocano l’accesso alle finali Scudetto

Domenica importante per il settore giovanile del Milan. Tre squadre, infatti, disputeranno le semifinali dei rispettivi campionati nazionali

Daniele Triolo

Grande domenica per il settore giovanile del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, infatti, come ben tre Under rossonere, in giornata, si giocheranno l'accesso alle finali Scudetto dei rispettivi campionati.

L'Under 17 di mister Christian Lantignotti, a Fermo, giocherà in gara secca la semifinale contro i pari età del Bologna alle ore 17:00. Allo stesso orario, ma al 'Vismara', in campo anche l'Under 16 di mister Ignazio Abate contro i pari età del Vicenza.

Si parte dall'1-0 per il Diavolo conquistato all'andata in Veneto. Prima di tutti, però, alle ore 15:00, giocherà l'Under 15 di mister Roberto Bertuzzo contro i pari età della Roma. Partita in programma al campo 'Di Bartolomei' nella Capitale.

All'andata, anche in questo caso, vittoria 1-0 per i ragazzi rossoneri.