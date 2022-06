Asse con Cardinale: Milan, in settimana il rinnovo di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, rinnoverà in settimana il contratto in scadenza. Siamo agli ultimi dettagli sulla questione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non è stato ancora rinnovato. Il telefono però è bollente, così come i giorni che stanno per arrivare: quelli che dovranno dare una svolta al futuro prossimo del Diavolo.

Da un capo all'altro della cornetta, però, ha evidenziato la 'rosea' il dialogo è costante e presto potrebbe portare a quella fumata bianca che, in casa rossonera, aspettano dai giorni immediatamente successivi la conquista del 19° Scudetto. L'asse è quello tra Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners, nuovo azionista di maggioranza del Milan e Maldini.

Milan, Maldini vicino al rinnovo: la situazione

E proprio sul filo, nel giro di una settimana, secondo il quotidiano sportivo nazionale arriverà il rinnovo del contratto di Maldini, così come quello di Frederic Massara, altro dirigente rossonero in scadenza tra una decina di giorni. A quel punto, una volta arrivate le firme, la 'macchina' dei Campioni d'Italia si metterà in movimento ed inizierà a muoversi sul mercato estivo.

L'obiettivo è quello di costruire una squadra ancora più competitiva, sia per la Serie A sia per la Champions League. La scintilla tra Cardinale e Maldini, ha spiegato 'La Gazzetta dello Sport', era scoccata subito. Prima in un incontro privato, poi in uno pubblico nel giorno del 'signing'. E da quando Cardinale è tornato negli Stati Uniti d'America, il dialogo tra i due non si è mai interrotto.

Anzi, per la 'rosea' avrebbe lasciato soddisfazione in entrambe le parti ed è su queste basi che starebbe arrivando l'intesa definitiva tra Cardinale e Maldini. La conoscenza reciproca, basata sullo scambio delle idee, ha richiesto approfondimenti. Focus, in particolare, sulle ambizioni da tenere alte, sulla progettualità e sulla centralità della gestione sportiva.

Adesso, in casa Milan, Cardinale e Maldini sono vicini alla sintesi. Una volta definiti gli aspetti di natura strategica sui quali azionista di maggioranza e direttore tecnico stanno discutendo, lo stesso Maldini e Massara prolungheranno i loro contratti. Ed il calciomercato estivo del Diavolo, finalmente, potrà decollare.