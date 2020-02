Dopo la sconfitta nel Derby, il Milan non ha nemmeno il tempo per pensare ad una partita persa in maniera incredibile. Tra due giorni a San Siro arriverà la Juventus per giocare la Semifinale d’andata di Coppa Italia. Una vittoria riconsegnerebbe ai rossoneri quell’entusiasmo perso dopo il 4-2 subito dai nerazzurri. Ma ci sarà da battagliare, perché il confronto tra le due squadre, al momento, non è del tutto equilibrato. Ecco i reparti di Milan e Juventus a confronto.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA