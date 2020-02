Milan, una stagione dopo: alla 23.a giornata, 7 punti di differenza

NEWS MILAN – Una stagione dopo, il Milan non è migliorato, è noto. E i numeri parlano chiaro. Alla 23.a giornata, la scorsa stagione la squadra di Gennaro Gattuso aveva conquistato 39 punti. Quello di Stefano Pioli, ricordando che Marco Giampaolo ha allenato per le prime 7 giornate, ha ottenuto 32 punti. Una differenza di 7 punti che penalizza terribilmente l’andamento e le ambizioni di questa stagione.

Il Milan dista attualmente 10 punti dal quarto posto valido per la Champions League, occupato dall’Atalanta. Con i 7 punti che mancano dalla scorsa stagione, adesso si starebbe lottando con maggiore concretezza per il vero obiettivo rossonero. Dopo la clamorosa disfatta del derby, soprattutto per come è arrivata, calano in via quasi definitiva le ambizioni Champions. Si dovrà lottare per un piazzamento in Europa League, con un occhio alla Coppa Italia.

Per il Milan non c’è tempo di rimuginare sulla sconfitta contro l’Inter, giovedì si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia: a San Siro i rossoneri attendono la Juventus. Si prevede un boom di spettatori. La risposta dei tifosi, ancora una volta, è straordinaria. Ma la squadra continua a zoppicare, a deludere. Illude, e poi crolla. Zlatan Ibrahimovic ha risollevato le sorti della squadra, ma non è riuscito ancora a compensare la mancanza di esperienza della rosa.

Il Milan di Gattuso la scorsa stagione, in questo periodo, era in un periodo di forma strepitoso. Diverse vittorie consecutive, che lo avrebbero portato a raggiungere addirittura il terzo posto. Poi il calo dovuto alle incomprensioni interne allo spogliatoio, tra Kessie, Biglia e il caso Bakayoko. E soprattutto la sconfitta nel derby. Da lì un calo che ha portato alla rimonta dell’Atalanta.

Speriamo che questa stagione, al netto della sconfitta contro l’Inter, ci possa essere un miglioramento del rendimento post-derby e una chiusura di stagione in crescendo. Vogliamo provare a vedere un pizzico di luce in mezzo a tanto buio. Ma solo la squadra, sul campo, può fare realmente qualcosa. Da qui a maggio. Intanto rossoneri subito in campo a Milanello per preparare l’impegno infrasettimanale contro la Juventus: continua a leggere >>>

