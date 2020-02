VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, cerca di vedere positivo nonostante la brutta sconfitta (2-4) in occasione del derby di Milano. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Pioli, rilasciate in conferenza stampa a ‘San Siro‘ al termine di Inter-Milan, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android