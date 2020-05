Milan, i senatori spingono per la permanenza di Maldini: le ultime

MILAN NEWS – Il futuro da dirigente di Paolo Maldini è in bilico, almeno per quel che riguarda il Milan.

Lo stesso Maldini, qualche giorno fa, ha dichiarato che continuerà nell’avventura da dirigente soltanto con i colori della sua squadra addosso, cioè quelli rossoneri. L’ex capitano del Diavolo, per ora, non è intenzionato a ricoprire ruoli societari in altri club. In quest’ottica, come riporta anche Tuttosport, lo spogliatoio del Milan si è schierato a favore della permanenza di Maldini in società. Fra tutti, ci sono i così detti senatori Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma.

Il quotidiano torinese sottolinea il fatto che Paolo, ha un ottimo rapporto con i giocatori più rappresentativi della rosa, e che questi, dopo aver perso Zvonimir Boban, temono di dover perdere un altro punto di riferimento importante. A questo va aggiunto anche il fatto che Stefano Pioli è visto di buon grado dagli stessi calciatori. Ivan Gazidis e la proprietà, dovranno stare attenti alle indicazioni che arrivano, e che arriveranno, dall’interno dello spogliatoio. Il tutto, per non rischiare di trovarsi in difficoltà nella prossima stagione nella gestione dei calciator, soprattutto se le cose a livello sportivo non dovessero andare come si pensa. Sempre i leader dello spogliatoio fanno sapere che in ottica rinnovi, preferiscono trattare con Maldini piuttosto che con Gazidis, o con chi si occuperò di questo nella nuova dirigenza.

Per quanto riguarda gli allenamenti invece, domani ci sarà un giorno di riposo che mister Pioli concederà alla squadra. E sempre domani, è atteso il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese poi dovrà effettuare 14 giorni di quarantena come previsto dal protocollo medico.

