Calciomercato Milan – Moglie Thiago Silva: “Vorremmo continuare al PSG”

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro dell’ex Milan Thiago Silva è ancora tutto da scrivere. Il calciatore brasiliano ha il contratto in scadenza con il PSG (suo attuale club), il prossimo 30 giugno, e dunque dovrà trovarsi una squadra se il club parigino, come sembra, non gli rinnoverà l’accordo.

Indizi importanti però, ci arrivano direttamente dalla moglie di Thiago Silva, che in un’intervista rilasciata a Le Parisien ha detto: “Thiago è molto legato al Psg, ai suoi tifosi, alla Francia… Sia che l’avventura continui o meno al PSG, torneremo a Parigi per rivedere i nostri amici. Ma per noi, sarebbe bello continuare al PSG. È qui che sono cresciuti i bambini, vorremmo continuare la nostra carriera a Parigi. Ma al momento non sappiamo cosa succederà. Tutto si è fermato a causa del Covid-19. Non sappiamo nemmeno quando torneremo a Parigi. Siamo nell’ombra, come tutti gli altri”.

Ricordiamo che il 35enne difensore centrale, è stato più volte accostato nuovamente al Milan nelle scorse settimane. Chissà se, qualora dovesse continuare a giocare, Thiago Silva non possa tornare a vestire la maglia rossonera.

