Milan, Bianchin: “Adli? Bocciato prima di cominciare”

"Yacine Adli è scomparso dal radar. Da quando il Milan gli ha comunicato che non avrebbe dovuto presentarsi al raduno del 7 luglio, Adli si è visto solo sui social, mentre si allenava con un preparatore personale. Domani sera tornerà a Milano e lunedì si allenerà con Milan Futuro, che è quello che il Milan ha deciso per lui, non quello che lui avrebbe voluto dalla sua vita. Adli vorrebbe provare a convincere Allegri a dargli un posto in rosa, ma al momento non ha una chance. Il Milan in quella posizione ha Modric e Ricci, giocatori con caratteristiche non così diverse dalle sue. E Adli? Bocciato prima di cominciare".