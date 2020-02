Milan, Castillejo ha conquistato Pioli. Suso è già dimenticato

NEWS MILAN – Come viene riportato da gazzetta.it, Samu Castillejo si è preso il Milan e soprattutto non sta facendo rimpiangere Jesus Suso, passato al Siviglia nel mercato di gennaio e titolare inamovibile della squadra rossonera negli ultimi anni.

A testimoniarlo ci sono i numeri e le statistiche a favore dell’ex Villarreal: cross su azione riusciti (1,15 a partita contro 0,84), occasioni create (3,77 a 2,86) e recuperi (6,59 a 3,89). Il momento di svolta c’è stato l’11 gennaio a Cagliari, con Pioli che ha deciso di puntare su Castillejo, con Suso lasciato in panchina dopo le ultime deludenti prestazioni. Risultato? Il Milan vince 0-2 e da quel momento Samu non è più uscito dal campo: dieci partite di fila tra campionato e coppa nell’undici iniziale.

Probabilmente la tecnica è inferiore a quella di Suso, ma Castillejo si sta dimostrando molto più utile alla causa. Non solo infatti ha messo la sua firma su alcuni assist importanti (come ad esempio quelli in campionato contro Cagliari e Torino o in Coppa Italia contro la Juventus), ma soprattutto risulta utilissimo per l’equilibrio che garantisce alla squadra rossonera. Non a caso anche il rendimento di Conti sembra essere migliorato, visto che l’ex Atalanta gode di una maggiore copertura da parte del suo compagno di squadra. Insomma, Castillejo si è preso il Milan, ma ora viene la parte più difficile: confermarsi. La strada è quella giusta. Intanto c’è un altro giocatore che ha cambiato il Milan, continua a leggere >>>

