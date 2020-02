Bennacer ha cambiato il Milan: ma è il più ammonito d’Europa

NEWS MILAN – Tra i volti che hanno contribuiti notevolmente a dare una svolta importante alla stagione rossonera da gennaio in poi c’è certamente quello di Ismael Bennacer. Il regista algerino ha mostrato miglioramenti importanti in questo 2020 e partita dopo partita ha convinto i tifosi rossoneri del fatto che la sua presenza in mezzo al campo sia ormai fondamentale e di vitale importanza.

All’età di 22 anni – classe 1997 – l’ex centrocampista dell’Empoli potrebbe diventare davvero il regista del presente e del futuro rossonero. Il suo valore sul mercato si è quantomeno raddoppiato rispetto a 6 mesi fa quando il Milan versò nelle casse dei toscani 16 milioni di euro. Ora l’algerino nel vale almeno 30, ma il suo valore è destinato ad aumentare progressivamente.

Certo, c’è una caratteristica, tuttavia, sul quale Bennacer deve lavorare e migliorare. Riguarda i cartellini gialli. Il campione della Coppa d’Africa 2019 ha già preso la bellezza di 12 ammonizioni in questo campionato che lo fanno non solo il più “cattivo” d’Italia, ma anche di tutta Europa. Ismael da questo punto di vista deve lavorare. Imparare ad essere maggiormente furbo e ad essere meno irruento. Lui ha giustificato questa cosa dicendo che dà sempre tutto, ed è nel suo temperamento.

Tuttavia, 12 gialli in 17 gare disputate sono davvero troppi anche per uno che in mezzo al campo vive la fase difensiva con interventi in scivolata, scontri di gioco e ripiegamenti in extremis. I miglioramenti del centrocampista sono sotto gli occhi di tutti. Verticalizza maggiormente, perde meno palloni, velocizza la manovra e corre sempre per due. Ma questa dei cartellini è una pecca sul quale deve lavorare e porre rimedio, perché la sua presenza è fondamentale e quando manca si sente eccome. Intanto, i rossoneri hanno messo intenzioni serie per Matias Zaracho: ecco le ultime>>>

