Calciomercato Milan – C’è il sì di Zaracho: ma ballano 10 milioni col Racing

CALCIOMERCATO MILAN – Sul futuro della dirigenza rossonera ci sono ancora dei punti interrogativi in vista della prossima stagione, viste alcune divergenze importanti tra la parte tecnica e la proprietà rappresentata dall’Ad Ivan Gazidis. Eppure, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan sarebbe al lavoro già in vista del mercato estivo e avrebbe individuato in Matias Zaracho del Racing de Avellaneda un obiettivo importante.

Il classe 1998 di Buenos Aires è stato già più volte accostato ai rossoneri nel corso delle ultime sessioni di mercato, dal momento che a Casa Milan si è visto più volte il suo agente Augustin Jimenez (procuratore anche di Angel Correa e Rodrigo De Paul). Zaracho è un giocatore molto duttile – può fare il trequartista ma anche la mezzala – e ha una buonissima tecnica, ma pecca nel fisico dal momento che è alto solamente 172 cm per 65 kg.

Il Milan – come riportato anche da fonti argentine – avrebbe convinto il ragazzo ad accettare il progetto rossonero a partire dalla prossima estate, ma manca ancora l’accordo col club. Il Racing, infatti, come accaduto nel 2018 con Lautaro Martinez chiede 25 milioni per il cartellino, mentre al momento i rossoneri sono fermi a 15. Ballano, dunque, una decina di milioni, che potrebbero essere meno qualora il calciatore manifestasse apertamente la sua volontà di partire per Milano. Intanto, Van Basten ha rivelato un aneddoto di quando Ibra giocava all’Ajax: continua a leggere>>>

