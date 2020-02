Calciomercato Milan – Dall’Argentina, pronta l’offerta per Zaracho

CALCIOMERCATO MILAN – Dall’Argentina insistono. Il Milan vuole Matias Zaracho. E’ da diverse settimane che il nome del giocatore viene accostato al club rossonero, ma la sensazione è che in estate l’operazione possa andare effettivamente in porto.

Secondo quanto viene riportato dal portale ‘Todo Fichaje’, infatti, Maldini e Boban sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro pur di ingaggiare l’attaccante, che può giocare anche da ala e da trequartista. In Argentina Zaracho viene paragonato a Lautaro Martinez, visto che il centravanti dell’Inter è arrivato in Italia proprio dal Racing Avellaneda, club attuale del classe 1998. Intanto si pensa anche a un altro attaccante in vista della prossima stagione, continua a leggere >>>

