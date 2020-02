Calciomercato Milan – Scamacca monitorato per la prossima stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan starebbe monitorando per la prossima stagione l’attaccante classe ’99 Gianluca Scamacca. Prima punta di peso, ma dotato di un’ottima tecnica e una buona velocità, il bomber dell’Ascoli è di proprietà del Sassuolo, che lo acquistò il 31 gennaio 2017 facendolo giocare dapprima nella formazione Primavera e poi girandolo in prestito alla Cremonese e allo Zwolle.

Il club rossonero lo segue con attenzione. In vista della prossima estate ci potrebbe essere un’altra rivoluzione nel reparto offensivo, anche perché non è ancora certa la permanenza di Zlatan Ibrahimovic il cui contratto scadrà il 30 giugno. Piatek, ceduto all’Hertha Berlino, non è stato sostituito e per questo motivo la ricerca di una prima punta da parte del Milan resta quanto meno necessaria.

Il classe 1999 rappresenta il profilo di giovane talento che la proprietà Elliott ha identificato come ideale in queste ultimi mesi. Coetaneo di Leao e Saelemaekers per intenderci. Quindici presenze e 6 reti in questa stagione in Serie B con l’Ascoli, mentre con l’Under 21 Scamacca una media ancora più importante: 4 gol in 8 partite. Il suo idolo è Christian Vieri che di gol se ne intende. Chissà che sia di buon auspicio per lui. Tutto ovviamente dipenderà dalla valutazione del cartellino che ne farà il Sassuolo. Intanto, ecco perché sarebbe saltato a gennaio lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi>>>

