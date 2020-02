Calciomercato Milan – Scambio Bernardeschi-Paqueta: ecco perché è sfumato

CALCIOMERCATO MILAN – Gli ultimi giorni di mercato potevano riaccendere un asse caldo come quello tra Milan e Juventus. Dopo gli affari Bonucci-Caldara-Higuain, le due squadre hanno parlato di un possibile scambio che coinvolgeva Lucas Paqueta e Federico Bernardeschi. Alla fine non se n’è fatto nulla perché, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, Ivan Gazidis si sarebbe opposto categoricamente a causa dello stipendio del giocatore bianconero. Bernardeschi, infatti, percepisce attualmente 4,5 milioni di euro, ingaggio che il manager sudafricano non ha avuto intenzione di accollarsi. Intanto ecco l’opinione di Demetrio Albertini su Biglia e Bennacer, continua a leggere >>>

