Albertini: “Da Biglia mi aspettavo di più. Bennacer? Ha del potenziale”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di Lucas Biglia e Ismael Bennacer, i due centrocampisti centrali del Milan.

“Il Milan in difficoltà in regia? E’ uno di quei ruoli per cui si può dire che la squadra gioca male perchè il regista non ingrana, ma anche viceversa. Da Biglia mi aspettavo di più, quello della Lazio era diverso. Ma Bennacer sta crescendo, ha fatto intravedere del potenziale, poi dipenderà da lui”. Albertini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android