Leao e Paquetà: possono ancora rinascere nel Milan?

MILAN NEWS – In un Genoa-Milan d’inizio stagione, precisamente l’ultima partita con Marco Giampaolo sulla panchina rossonera, Rafael Leao e Lucas Paquetà avevano cominciato il match dalla panchina. Nella ripresa, da subentrati, hanno cambiato la partita e portato i rossoneri alla rimonta. Poi nel finale è grazie a Pepe Reina se sono arrivati i tre punti.

Ma in quel Milan, sia Leao che Paquetà erano considerati i giocatori più talentuosi della squadra. Tanto che le polemiche sull’operato di Giampaolo furono anche per la non titolarità dei due rossoneri. Questa affermazione può ancora essere vera, in senso generale. Ma purtroppo il loro talento non è emerso a sufficienza, e ora si ritrovano ancora in panchina, ad aspettare una chiamata del mister che sin qui è arrivata con il contagocce.

Rafael Leao ha giocato appena 10 minuti nel derby, e zero contro la Juventus. Nelle ultime due partite più importanti sin qui, il suo apporto è stato dunque nullo. Non considerato dal tecnico. Lucas Paquetà invece ha giocato 9 minuti nel derby, e 3 minuti contro la Juventus. Il brasiliano ha timbrato il cartellino della presenza in entrambe le partite, ma il minutaggio concesso non merita ulteriore analisi.

C’è speranza che i due calciatori si diano una mossa e tornino a rinascere e splendere con il Milan? Sono due patrimoni del club, pagati tantissimo nelle ultime sessioni di calciomercato: Paquetà 38 milioni, Leao 23 milioni (fonte Transfermarkt).

Contro il Torino, domani sera nel posticipo della 24.a giornata di Serie A, salvo sorprese, partiranno ancora dalla panchina. Ma stavolta potrebbero essere chiamati in causa molto prima degli ultimissimi minuti finali. Ci aspettiamo che la loro freschezza fisica, possa incidere molto di più rispetto a quanto fatto nelle precedenti uscite. Il Milan ha bisogno di loro, e loro del Milan. La speranza è che si facciano valore e dimostrino il loro valore, anziché continuare ad essere giocatori dall’ottimo potenziale, mai veramente esploso.

