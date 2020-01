Reina: “Felice per aver giocato di nuovo in Premier League”

ULTIME MILAN – Due anni e mezzo con la maglia del Milan, ma poche presenze. Chiuso da Gianluigi Donnarumma, lo stesso Pepe Reina ha ammesso di essere arrivato convinto di fare il titolare dopo una cessione di Gigio. Cessione che non è mai arrivata. Ecco perchè il portiere spagnolo è stato adesso mandato a giocare in prestito fino a fine stagione all’Aston Villa. Oggi è arrivato l’esordio in Premier League, un nuovo esordio dopo l’esperienza precedente. Così, sul proprio profilo Twitter, il portierone ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Felice per la prima partita in Premier League dopo alcuni anni! Prenderemo questo punto per costruire da lì”. Per le ultime su Dani Olmo… Continua a leggere >>>

