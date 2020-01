Calciomercato Milan – Tira e molla Dani Olmo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Una trattativa lunga, complicata, ma che può ancora avere una fine positiva per il Milan. I rossoneri hanno scelto Dani Olmo per rinforzare la squadra e stanno lavorando continuamente per provare ad assicurarsi il fenomeno spagnolo della Dinamo Zagabria. Si era parlato della possibilità che venisse acquistato per l’estate, ma il Milan vuole prenderlo immediatamente. Il tutto anche perchè il giocatore ha deciso di lasciare la Croazia per giocarsi al massimo le possibilità di essere convocato per l’Europeo. Il prezzo che fa la Dinamo non spaventa il Milan: 20 milioni più i bonus, cifra che però non garantirebbe al club rossonero di soffiarlo alla ampia concorrenza.

Il ragazzo è rimasto ammaliato dalla figura di Zvonimir Boban, che ha sfruttato gli ottimi rapporti col club croato per condurre in prima persona la trattativa. Dani Olmo ne è rimasto stregato e ha subito detto sì al Milan, club che nonostante le enormi difficoltà del momento resta di primissimo livello in Europa. Anche i suoi agenti non sono più un problema, avendo chiarito di non richiedere commissioni eccessive e di voler soddisfare la volontà del ragazzo.

Il vero problema è che i 20 milioni richiesti dalla Dinamo alla fine potrebbero comunque non bastare. Su Dani Olmo c’è ampia concorrenza e anche molto agguerrita. In particolare, piace al Barcellona. Così, il prezzo potrebbe salire fino a 35 milioni, bonus compresi. Una cifra che sicuramente farebbe quantomeno pensare il Milan. Anche l’offerta al ragazzo potrebbe essere migliore da parte di un altro club, che tra l’altro potrebbe offrire la partecipazione alla Champions League. Il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste: o l’affare andrà in porto subito o rischia di complicarsi seriamente. Ciò che sta realmente aspettando il Milan è una cessione importante. Per le parole dell’agente di Dani Olmo… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android