Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dani Olmo non arriva ora, i rossoneri ci provano per giugno”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sulla trattativa Milan-Dani Olmo: “Oggi ha parlato l’allenatore della Dinamo Zagabria Bjelica. Da quello che sappiamo noi non è il Milan la squadra che è in trattativa con lo spagnolo. Il Milan è pronto a giugno a sborsare 20 milioni di euro. La richiesta dei croati è 25+5 di bonus ma poi ci sono 7 commissioni, 3 alla firma, 2,5 all’anno al giocatore e 10% sulla rivendita. Il Milan pronto a fare l’operazione per giugno ma alle sue condizioni, non vuole partecipare ad aste”. Intanto per vedere le Top News di giornata, continua a leggere >>>

