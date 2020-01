Calciomercato Milan – Ag. Dani Olmo: “Se vuole andare a Milano questo accadrà”

CALCIOMERCATO MILAN – Andy Bara, agente di Dani Olmo, ha parlato della trattativa che sta infiammando la Croazia negli ultimi giorni. Le voci che accostano lo spagnolo al Milan sono insistenti e non vengono smentite dallo stesso Bara che, ai microfoni di ‘Sportske Novotsky’. ha dichiarato: “Se Dani Olmo deciderà di andare al Milan questo accadrà. Come agente io non posso impedire che Dinamo, Milan ed Olmo trovino un accordo. Ricordo che cinque anni fa Dani Olmo decise di andare dal Barcellona alla Dinamo, né io né suo padre Miguel lo persuademmo”. Intanto ecco le conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Udinese, continua a leggere >>>

