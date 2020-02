Inter-Milan, il derby un anno dopo: da +1 a -19

NEWS MILAN – Inaspettata e clamorosa la differenza di punti tra Inter e Milan nell’avvicinamento al derby di ritorno. La scorsa stagione le due squadre erano appaiate, l’una vicina all’altra, con i rossoneri addirittura avanti di un punto e che arrivavano da un periodo positivo.

Con Gennaro Gattuso quel Milan lo scorso 17 marzo 2019 era un punto avanti rispetto ai rivali cittadini, e sognava di allungare verso il terzo posto. Quel derby finì 3-2 per l’Inter e sancì il sorpasso in classifica. Sappiamo tutti come finì quella stagione, con la squadra di Luciano Spalletti quarta a +1 dai rossoneri.

Un anno dopo, in questa settimana di avvicinamento al derby, Inter e Milan distano 19 punti. Una ‘escursione termica’ (passateci il termine), decisamente clamorosa. Il livello tecnico delle rose è certamente differente, e va in favore dei nerazzurri, ma i punti di differenza sono eccessivi. I rossoneri pagano l’avvio deprimente con Marco Giampaolo, ma anche la discontinuità mostrata con Stefano Pioli.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio 2020 ha invertito un po’ la tendenza e speriamo che questo possa giovare anche nel giocare il derby. Il Milan non vince in campionato dal 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic in panchina. Ha un trend di 3 sconfitte consecutive. Nelle ultime 7 sfide in campionato, di “positivo” ci sono stati soltanto 3 pareggi.

Escluso il derby di Coppa Italia vinto ai supplementari con Patrick Cutrone nel dicembre 2017, l’ultimo marcatore rossonero in un derby di Serie A è stato Jesus Suso, nella sfida comunque persa il 15 ottobre 2017. È ora di reagire, e a tal proposito l’infermeria sorride a Stefano Pioli: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android