Verso Inter-Milan: Biglia e Ibrahimovic torneranno ad allenarsi

NEWS MILAN – Archiviato il pareggio (1-1) di Milan-Verona, arrivato domenica scorsa a ‘San Siro‘, i rossoneri di Stefano Pioli torneranno ad allenarsi questo pomeriggio, dalle ore 15:00, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, inviato a Milanello per ‘Sky Sport‘, oggi dovrebbero tornare a disposizione di Pioli, e ad allenarsi dunque in gruppo, anche il centrocampista argentino Lucas Biglia e l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

E se Biglia, assente dall’inizio del 2020 per un infortunio al bicipite femorale, andrà in panchina nel derby di domenica 9 febbraio, ore 20:45, Inter-Milan, nel caso di recupero completo per Ibrahimovic si spalancheranno le porte della formazione iniziale.

Per il derby di Milano sono rimasti ancora dei biglietti per i tifosi del Diavolo possessori della tessera ‘Cuore Rossonero‘. Per i dettagli, continua a leggere >>>

