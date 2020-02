Classifica Serie A 2020: Milan al terzo posto (FOTO)

NEWS MILAN – Speciale classifica di Serie A relativa esclusivamente all’anno solare 2020 vede il Milan al terzo posto, a pari merito con l’Hellas Verona. Sono 11 i punti conquistati dai rossoneri in queste prime 5 partite del nuovo anno. Due pareggi e tre vittorie.

La mancata conquista dei tre punti è coincisa per due volte su due con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic dall’11 titolare. Prima lo 0-0 contro la Sampdoria il 6 gennaio, in cui comunque Ibra era entrato nella ripresa. E poi il pareggio per 1-1 di ieri in Milan-Verona, con lo svedese che non era nemmeno in panchina per via di un’influenza. Poi tre vittorie importanti dei rossoneri, due delle quali lontano da ‘San Siro’: successi contro Cagliari e Brescia, in mezzo la vittoria in extremis contro l’Udinese. Di seguito la foto della speciale classifica di questo 2020.

Il prossimo turno di Serie A vedrà il derby Inter-Milan, con i rossoneri che recuperano qualche infortunato: per i dettagli, continua a leggere >>>

