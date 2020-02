Milan-Verona 1-1, le pagelle rossonere: bocciati Leao e Paqueta

NEWS MILAN – Milan-Verona a ‘San Siro’ finisce 1-1: entrambi i gol segnati nel corso del primo tempo. Va in archivio la 22.a giornata di Serie A con un pizzico di amarezza, visti i risultati delle altre. Il Milan non trova tre punti che sarebbero stati fondamentali.

Pessimo inizio di partita del Milan, che va subito sotto con il gol di Davide Faraoni al 13′. La reazione non è immediata, ma arriva. Pareggio firmato da Hakan Calhanoglu al 29′ su punizione deviata nettamente deviata. Chiudono il primo tempo in crescendo i rossoneri, creando pericolosi presupposti per andare in gol.

La ripresa si apre con il Milan in avanti, ma è del Verona il primo pericolo: palo di Pessina, ancora con cross da sinistra a rientrare. Altro palo poco dopo per i veronesi. I rossoneri reagiscono, caricano a testa bassa anche e soprattutto dopo l’espulsione dal VAR di Amraabat. Il palo finale di Samuel Castillejo chiede ancora giustizia. Finisce 1-1, con il sussulto finale dell’esordio di Daniel Maldini.

Vediamo insieme le nostre pagelle!

