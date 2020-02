Milan-Verona 1-1: esordio in Serie A per Daniel Maldini

NEWS MILAN – Daniel Maldini, fantasista classe 2001, ha fatto oggi il suo esordio in Serie A subentrando, al 93′ di Milan-Verona a ‘San Siro‘, allo spagnolo Samu Castillejo.

Un Maldini, 3899 giorni dopo l’ultima gara del padre Paolo Maldini nella massima serie (Fiorentina-Milan 0-2 del 31 maggio 2009), dunque, è tornato a giocare nel massimo campionato italiano.

La dinastia Maldini, in rossonero, è così arrivata ufficialmente alla terza generazione dopo quella di Paolo Maldini (1985-2009) e del capostipite Cesare Maldini (1954-1966). Intanto, oggi, ha fatto il suo esordio in rossonero anche un altro calciatore: per i dettagli, continua a leggere >>>

