Verso Inter-Milan, Pioli ritrova Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer

VERSO INTER-MILAN – In vista del derby di domenica sera contro l’Inter, Stefano Pioli può sorridere per i recuperi di Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer, assenti ieri nel match contro il Verona. I primi due per sintomi influenzali, con lo svedese che aveva anche un problemino muscolare al polpaccio, mentre l’algerino era squalificato. Il tecnico emiliano dovrà, invece, valutare, le condizioni di Krunic – ieri assente per infortunio muscolare – e Conti (tonsillite). Ancora out Biglia che però potrebbe tornare in gruppo questa settimana. In casa Inter, invece, da monitorare le condizioni di Handanovic: le ultime sul portiere sloveno>>>

