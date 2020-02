Verso Inter-Milan, frattura del mignolo per Handanovic: derby a forte rischio

VERSO INTER-MILAN – Il portiere sloveno dell’Inter Samir Handanovic – come riporta il Corriere dello Sport – si sarebbe fratturato il quinto metacarpo, cioè il dito mignolo, e quindi rischia uno stop di 3-4 settimane anche se il decorso dell’infortunio verrà valutato giorno dopo giorno dai medici. Come dichiarato ieri da Antonio Conte dopo la gara vinta contro l’Udinese, il portiere verrà valutato e ci saranno 7 giorni per cercare di fare il possibile per averlo contro il Milan. Ma la sensazione ad oggi è che in porta ci sarà ancora Padelli. Certa, invece, l’assenza di Lautaro Martinez che dovrà scontare ancora un turno di squalifica. In casa Milan torneranno a disposizione Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer. Queste le parole di Pioli sull’attaccante svedese>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android