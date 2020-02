Milan-Verona, Pioli: “Ibrahimovic nel derby? Penso che ci sarà”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito della sfida Milan-Verona di ‘San Siro‘ ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimovic, oggi grande assente del match: “Se ci sarà nel derby? Mi auguro proprio di sì. Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio ad inizio settimana, poi però l’influenza ha fatto in modo da non provarlo. Penso proprio che ci sarà”.

E sullo svedese come uomo in più di questo Milan, Pioli ha detto: "Ero contento del suo arrivo perché è un valore aggiunto, sia per personalità, presenza, spessore, timore che mette negli avversari sia per il valore tecnico. Lo avrò a disposizione subito, senz'altro, oggi ci è mancato ma mi è piaciuto lo sforzo e lo spirito della squadra, che ha dimostrato di essere squadra anche nelle difficoltà".

