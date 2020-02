Milan-Verona, Pioli: “Anche nelle difficoltà siamo squadra. Su Ibrahimovic …”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito della sfida Milan-Verona di ‘San Siro‘ ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla partita: “Abbiamo sofferto il giusto, concesso solo sei tiri. Ma tutte occasioni pericolose. Loro ci aggredivano tanto, noi dovevamo giocare sopra, a volte l’abbiamo fatto bene, a volte meno. C’è rammarico per non essere tornati subito in vantaggio, abbiamo avuto poca lucidità. Sembrava che l’espulsione fosse arrivata a 5’ dalla fine, potevamo occupare meglio il campo, avere più occasioni. Volevamo continuare a vincere, anche in un momento di difficoltà, dove mancavano tanti giocatori”.

Sulla classifica: “Anche oggi si è visto che lo spirito, la generosità, la voglia di fare la partita, di stringere i denti in un momento difficile sta facendo la differenza. Calendario importante nelle prossime 4 partite, c’è da recuperare energie e spero di recuperare anche giocatori per fare le scelte giuste nelle prossime 4 partite”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Se ci sarà nel derby? Mi auguro proprio di sì. Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio ad inizio settimana, poi però l’influenza ha fatto in modo da non provarlo. Penso proprio che ci sarà”.

Su Daniel Maldini: “Ha talento ed anche se il talento da solo non è sufficiente, sta lavorando bene. L’ho inserito sperando che potesse avere la palla giusta, ma non sono stato un buon veggente”.

Su Ante Rebic: “Gli avversari marcavano a uomo, lo seguiva Davide Faraoni. Alcune volte si è allargato bene sulla fascia, a volte ci hanno messo in difficoltà con il loro pressing. Ante ha avuto occasioni, ha avuto i suoi strappi, deve continuare così e provare ad avere più continuità durante la partita”.

Sull’assenza di Ibrahimovic: “Ero contento del suo arrivo perché è un valore aggiunto, sia per personalità, presenza, spessore, timore che mette negli avversari sia per il valore tecnico. Lo avrò a disposizione subito, senz’altro, oggi ci è mancato ma mi è piaciuto lo sforzo e lo spirito della squadra, che ha dimostrato di essere squadra anche nelle difficoltà”.

Per le pagelle stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match tra i rossoneri ed i gialloblu, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android