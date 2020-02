Pioli: “Ibrahimovic, un riferimento importante. L’influenza è passata”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ in occasione della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019. Ecco le dichiarazioni di Pioli sulla presunta dipendenza del suo Milan da Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse svedese classe 1981 che, ieri, in occasione di Milan-Verona a ‘San Siro‘, ha dato forfait per via di un affaticamento muscolare sopraggiunto ad una fastidiosa influenza.

“È chiaro che meno sei dipendente da un singolo giocatore, più hai possibilità degli equilibri giusti e vantaggi in altre situazioni. Ma è inevitabile che i campioni danno possibilità alla squadra di essere maggiormente performante. Come se togliessi Romelu Lukaku all‘Inter, Ciro Immobile alla Lazio, Cristiano Ronaldo alla Juventus o Edin Dzeko alla Roma. Per noi Zlatan è un riferimento importante, ma la squadra sta cercando di crescere, abbiamo messo in piedi prestazioni importanti con qualità e giusta intensità, da questo dobbiamo ripartire. Lui ha avuto un affaticamento, complicato dall’influenza: ora questa è passata, speriamo possa essere in campo domenica prossima”, ha detto Pioli. Per tutte le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

