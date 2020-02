Serie A – Atalanta, Panchina d’Oro 2018-2019 a Gasperini

NEWS ATALANTA – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha vinto l’ambito premio della Panchina d’Oro per il miglior tecnico della passata stagione, 2018-2019, in Serie A.

Gasperini ha vinto la concorrenza di Massimiliano Allegri (Juventus), giunto secondo, e Sinisa Mihajlovic (Bologna), arrivato terzo. Intanto, in casa Inter, problemi per il portiere Samir Handanovic: per i dettagli, continua a leggere >>>

