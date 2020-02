Verso Inter-Milan: Handanovic, infrazione al quinto dito della mano sinistra

NEWS INTER – Come comunicato dall’Inter in una nota stampa diramata sul proprio sito web ufficiale, oggi il portiere sloveno Samir Handanovic, classe 1984, si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito nei giorni scorsi in allenamento.

Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Handanovic, pertanto, rischia, concretamente, di saltare Inter-Milan, il derby di Milano in programma domenica 9 febbraio, ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Intanto, in casa nerazzurra, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta pensa già a come rivoluzione l’organico in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Per i dettagli, continua a leggere >>>

