Calciomercato Inter – Marotta studia già 5 colpi per l’estate

CALCIOMERCATO INTER – Sono passati due giorni dalla chiusura del calciomercato di gennaio, ma l’Inter è già al lavoro per la sessione estiva. La rivoluzione è iniziata ed è ormai alle fasi conclusive. Bisogna sfruttare al meglio la prossima finestra per concludere al meglio e far fare il salto di qualità definitivo. Ecco perchè i prossimi acquisti nerazzurri potrebbero essere decisamente più importanti del solito. Giuseppe Marotta è al lavoro e i nomi sul taccuino sono almeno cinque.

Il primo nome è certamente quello di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina già più volte accostato all’Inter. In questi giorni, Marotta avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore viola. L’obiettivo è arrivare all’estate, scrive cittaceleste.it, con già tutto pronto e l’operazione solo da chiudere. Il costo sarebbe di circa 60 milioni. Su questo Rocco Commisso è irremovibile.

Altro nome sempre caldo è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Anche lui è un vecchio pallino interista. La società sarebbe pronta a fare un grande sacrificio per riuscire ad aggiudicarselo. In questo caso, il costo è di 70 milioni e si sa che trattare con i biancocelesti non è affatto semplice.

Grandi nomi e grandi colpi si possono comprare anche senza spendere. Come per esempio Olivier Giroud, già sfiorato a gennaio. Alla fine è rimasto al Chelsea, ma la prossima estate sarà libero a parametro zero. L’Inter è in pole position per aggiudicarselo, anche se la Lazio resta in corsa.

Non solo centrocampo e attacco. Da rinforzare anche la difesa. Piace moltissimo Samuel Umtiti, giovane campione del Barcellona. Classe 1993, potrebbe lasciare i blaugrana, ma costa anche lui almeno 40 milioni. Nome nuovo, ma già molto caldo. L’Inter ci proverà.

Infine, il grande sogno di Antonio Conte. Anche lui già sfiorato più volte: Arturo Vidal. Il cileno e il Barcellona non si sono mai del tutto presi. E l’addio sembra essere solo questione di tempo. In estate avrà il contratto in scadenza a un anno di distanza e finalmente potrebbe trasferirsi ai prezzi chiesti dall’Inter: 14 milioni circa.

