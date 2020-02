Ibrahimovic, Pioli spera nel recupero: in rosa non c’è un alter ego di Zlatan

NEWS MILAN – Anche Tuttosport, in edicola questa mattina, sottolinea l’importanza di Zlatan ibrahimovic. Il Milan, infatti, in rosa non ha al momento un alter ego dello svedese, e i nodi sono venuti al pettine nella partita contro il Verona: Rafael Leao e Rebic ci hanno messo tanto impegno, ma alla fine non sono mai riusciti a impensierire concretamente la difesa del Verona.

Ibrahimovic è insostituibile in primis perchè un campione, ma anche perchè, come detto, non c’è nessun giocatore in questo momento nella rosa del Milan che abbia la stessa capacità di riempire l’area di rigore e di finalizzare la mole di gioco prodotta dalla squadra. Stefano Pioli spera di recuperarlo a tutti i costi per il derby, in programma domenica. Intanto Gattuso non ha parlato dopo Sampdoria-Napoli. Ecco cosa è successo, continua a leggere >>>

