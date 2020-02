Gattuso, niente conferenza dopo Sampdoria-Napoli: malore per la sorella

NEWS – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ieri sera non ha potuto godersi la vittoria della sua squadra, che ha vinto una gara molto difficile contro la Sampdoria. Nel post partita l’allenatore non ha parlato i giornalisti presenti a Marassi, lasciando l’incombenza a Luigi Riccio, il suo secondo.

Il motivo? Secondo quanto riportato dal quotidiano il Mattino, la sorella di Gattuso avrebbe avuto un malore e sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Busto Arsizio. L’ex tecnico rossonero, avvisato dalla moglie, si è subito precipitato in Lombardia per stare vicino a sua sorella in questo momento molto delicato. Intanto Adriano Galliani rilascia dichiarazioni importanti su Elliott, continua a leggere >>>

