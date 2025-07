Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla di Marc Pubill, ex obiettivo del Milan. Per lui una destinazione a sorpresa. Ecco quale

Marc Pubill, con ogni probabilità, non sarà il nuovo terzino destro del Milan. Il giocatore spagnolo sembrava poter essere una delle alternative nel ruolo per i rossoneri, ma il Diavolo preferirebbe Doué dello Strasburgo. Per il difensore dell'Almeria, però, potrebbe esserci una destinazione totalmente a sorpresa.