Calciomercato Milan, Schira: “Contatti con la Pro Vercelli per Comi”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Milan ha avviato i contatti con la Pro Vercelli per l’esperto attaccante centrale Gianmario Comi. Classe 1992, originario di Torino, Comi è un profilo molto rispettato in Serie C. Nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze, realizzando 17 gol e 1 assist. Un profilo ideale per il Milan Futuro: potrà fare da chioccia nello spogliatoio e contribuire alla risalita immediata in Serie C.