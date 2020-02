Coppa Italia – Verso Milan-Juventus: aperto il terzo anello rosso

NEWS MILAN – È boom di richieste per i biglietti della semifinale d’andata di Coppa Italia, Milan-Juventus. Venduti già 50.000 tagliandi per la sfida tra rossoneri e bianconeri. Per ovviare alle numerose richieste, il club di via Aldo Rossi ha disposto l’apertura del terzo anello rosso.

L’annuncio ufficiale del Milan è arrivato tramite un post sul profilo Twitter: “Già venduti 50.000 biglietti, aperto anche il Terzo Anello Rosso! Vieni a sostenere i ragazzi!”, questo il messaggio ai tifosi rossoneri. Ricordiamo che il match si giocherà giovedì 13 febbraio a San Siro, calcio d’inizio ore 20:45. Per ulteriori informazioni sui tagliandi per Milan-Juve di Coppa Italia, continua a leggere >>>

