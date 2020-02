Panchina d’Oro 2018-2019: a Mihajlovic il premio speciale

NEWS BOLOGNA – L’attuale allenatore del Bologna, il serbo Sinisa Mihajlovic, ha vinto il premio speciale per il settore tecnico. Ad annunciarlo, nell’ambito della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019 a Coverciano, è Demetrio Albertini (capo del settore tecnico della F.I.G.C.), il quale ha consegnato il riconoscimento a Riccardo Bigon, direttore sportivo del club emiliano.

Lo stesso Bigon ha spiegato che Mihajlovic non è potuto essere presente alla premiazione in quanto è tornato in ospedale per i controlli di rito della sua malattia. Alla premiazione era presente anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli che, al termine dell’evento, ha parlato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

