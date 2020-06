Gabbia, ora viene il difficile: cercare di confermarsi

MILAN NEWS – A gennaio il suo trasferimento al Parma sembrava cosa fatta. Il Ds dei Ducali Daniele Faggiano aveva già avviato i contatti con l’entourage del ragazzo e l’accordo era praticamente trovato. Poi, però, Paolo Maldini e Zvonimir Boban si sono impuntati e hanno deciso di trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

Così, Matteo Gabbia è rimasto in rossonero e forse mai avrebbe immaginato di lì a poco di diventare un elemento molto importante della rosa di Stefano Pioli. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro la SPAL – due stagioni prima aveva giocato 17 minuti contro lo Shkendija – il difensore centrale classe 1999 ha saputo attendere il suo momento e ad inizio febbraio è arrivato anche il debutto in campionato. Nell’occasione, contro il Torino, è subentrato all’infortunato Kjaer al minuto 46 quando per qualche ora si diffuse la notizia di un rifiuto ad entrare in campo da parte di Mateo Musacchio, il quale però lamentava un dolore al polpaccio.

Caso rientrato di lì a poco, ma l’ottimo impatto sulla gara e la notevole sicurezza con cui Gabbia ha messo piede per la prima volta in Serie A, gli valsero la prima chance da titolare al Franchi di Firenze 5 giorni più tardi. Anche contro la Fiorentina mostra qualità e sintonia in coppia con Romagnoli, tanto che anche contro il Genoa l’8 marzo verrà impiegato per tutto il match. Nelle gerarchie di Pioli pare scontato come Gabbia sia ad oggi la prima alternativa a Kjaer e al capitano rossonero, per buona pace di Musacchio che al contrario dovrà risalire la corrente se vuole guadagnarsi il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Per Matteo, dunque, ora arriva il difficile, vale a dire cercare di confermare ciò che di buono ha fatto vedere fino ad ora. Il Milan crede in lui e la dimostrazione è il rinnovo fino al 2024 firmato pochi mesi fa. Ma non è da escludere un possibile prestito la prossima stagione nella massima serie, in modo da farlo giocare con continuità e migliorare il suo processo di crescita. Il destino è nelle sue mani. Intanto, c’è un altro giovane della rosa rossonera che sta emergendo molto bene: ecco di chi si tratta>>>