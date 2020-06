Milan, tra i Primavera sta brillando il centrocampista Brescianini

MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, nel Milan di Stefano Pioli, potrebbero ritagliarsi degli spazi importanti in squadra anche dei calciatori del Milan Primavera di Federico Giunti.

Tra i centrocampisti, in particolare, sta brillando Marco Brescianini, classe 2000, punto di forza del Milan Primavera (è capitano dei Giovani Diavoli Rossoneri) e già in panchina con la Prima Squadra per ben undici volte.

Sono stati aggregati agli ultimi allenamenti anche Emanuele Torrasi e Giacomo Olzer. VUOI CONOSCERE MEGLIO BRESCIANINI? LEGGI QUI LE SUE RISPOSTE SOCIAL AI TIFOSI DEL MILAN >>>