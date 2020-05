Calhanoglu manda un messaggio al Milan: vuole giocare trequartista

MILAN NEWS – In questo periodo di stop del campionato a causa dell’emergenza coronavirus, il Milan ha voluto tenere attivi i propri sostenitori attraverso i social con un format che mira ad avvicinarli sempre più con i propri beniamini. Sono molti i calciatori che si sono sottoposti alle domande dei tifosi, rispondendo sui temi più disparati. Ovvio che le questioni di campo siano state trattate, come nel caso di Hakan Calhanoglu, che è intervenuto pochi giorni fa. Una delle tante domande gli poneva il quesito sul suo ruolo preferito. Il turco non ha avuto nessuna esitazione: lui preferisce giocare da trequartista.

Una risposta innocente che però porta ad alcune riflessioni. Calhanoglu è arrivato al Milan nel corso della parentesi cinese guidata dal duo Fassone-Mirabelli, che ha creduto molto nelle qualità del giocatore che, nel Bayer Leverkusen, ha sempre ricoperto il ruolo di trequartista. Un modo di giocare che ha sempre esaltato quella che è la sua qualità migliore: il tiro dalla distanza. Dagli inizi con il Milan, però, Calhanoglu è stato sempre costretto a girovagare in molte zone del campo senza mai trovare una collocazione precisa.

Prima Vincenzo Montella, poi Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo lo hanno utilizzato da mezzala, esterno d’attacco e di centrocampo, ma perfino da regista basso davanti alla difesa. Il numero 10 rossonero si è sempre messo a disposizione, ma è spesso incappato in prestazioni altalenanti che non gli hanno mai permesso di guadagnare il favore del pubblico di San Siro. La domanda sorge spontanea: E’ tutta colpa sua?

Probabilmente no. Non avere fissa dimora può essere un alibi molto importante. L’arrivo di Stefano Pioli ha poi scompigliato le carte, perché negli ultimi tempi il turco ha giocato nella posizione a lui più congeniale. Il risultato? Le prestazioni sono migliorate molto, ma non abbastanza a convincere del tutto. Sembra chiaro che Calhanoglu debba ancora lavorare tanto sulla sua continuità, ma che la posizione in campo non sia un fattore da sottovalutare. Il giocatore ha voluto dare un suggerimento anche al probabile prossimo allenatore Ralf Rangnick? Non è da escludere.

