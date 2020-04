Chi è Milik, un altro polacco per il Milan: gol e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Arkadiusz Milik è quello accostato con più insistenza al Milan in questi ultimi giorni. L’attaccante polacco del Napoli sarebbe il “prescelto” per soatituire Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione. Ma conosciamo meglio il calciatore con un video dei suoi gol e delle sue migliori giocate.

Milik è un classe 1994, lo scorso febbraio ha compiuto 26 anni. È nel pieno della sua maturazione calcistica, dunque può ancora esprimersi ad altissimi livelli e magari fare meglio di quanto fatto sin qui. La sua carriera è stata fermata più volte da qualche lungo infortunio, dal quale si è ripreso e ha sempre reagito. Cresciuto in una squadra della Polonia, il Rozwoj, nel 2013 è passato al Bayer Leverkusen, poi all’Augusta sempre in Germania, poi all’Ajax. Da lì è passato, nell’estate 2016, al Napoli per 32 milioni di euro (fonte Transfermarkt).

I suoi numeri stagionali: 22 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ha segnato 9 gol in campionato e tre in Champions. Nessun assist all’attivo. In totale con il Napoli ha collezionato 109 presenze, 46 gol e 5 assist. Numeri importanti anche con l’Ajax: 75 partite giocate, 47 gol e 21 assist.

Discreta esperienza internazionale: in Champions League ha giocato 21 partite (qualificazioni comprese), segnato 9 gol e servito 6 assist in carriera. Mentre in Europa League: 19 presenze, 7 gol e 3 assist.

Infine i numeri con la nazionale, con la quale ha esordito nell’ottobre 2012. Chiaramente gioca per la Polonia, ed ha davanti un certo Robert Lewandoski. Milik ha comunque collezionato 49 presenze totali, segnato 14 gol e altrettanti assist.

Alcune caratteristiche fisiche: Milik è alto 186cm, piede preferito sinistro. Ricordiamo che il centravanti polacco ha un contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2021, dunque se non rinnovasse, il valore del suo cartellino (adesso di circa 40 milioni di euro) è destinato a calare sensibilmente.

Intanto a livello societario, per il Milan, c'è una novità importante riguardante Ivan Gazidis e Paolo Maldini: i dettagli

