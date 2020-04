Allenatore Milan – Paradosso Pioli: il tecnico rafforza la sua posizione

NEWS MILAN – Vicini ma lontani. Può sembrare paradossale, ma l’emergenza coronavirus ha fatto riscoprire alle persone le piccole cose e soprattutto quanto sia importante stare insieme. I rapporti tra amici-colleghi-parenti si stanno rafforzando, e in tutti noi cresce quella voglia di vedersi e di tornare a fare quelle cose che probabilmente abbiamo dato in alcuni per scontato.

Se questo discorso lo applicassimo al calcio, allora Pioli ha ottime chance di essere confermato anche nella prossima stagione sulla panchian del Milan. Così come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, l’allenatore ha effettuato nelle scorse ore un maxi collegamento che ha coinvolto tutti i calciatori per dirigere una seduta di allenamento incentrata prevalentemente sulla forza. Certo, un test importante per verificare le condizioni dei giocatori, ma anche e soprattutto un modo per fare gruppo e stare insieme. L’unione di squadra si sta rafforzando in un periodo così difficile e dunque la posizione di Pioli non può che risultarne rafforzata.

Insomma, vale veramente la pena lasciare andare via Pioli per tentare l’ennesima rivoluzione? La situazione che stiamo vivendo è completamente anomala e dunque i calciatori vorrebbero ripartire da qualche certezza nella prossima stagione. Pioli è stimato dal gruppo, così come dalla proprietà: il tecnico ha dato un’identità ben precisa alla squadra e soprattutto ha valorizzato quei giocatori che prima facevano fatica ad emergere. L’ex Fiorentina sta dimostrando sempre di più le sue qualità umane e i giocatori sono dalla sua parte. Basterà per la conferma? A Gazidis la decisione. Intanto il Milan pensa a un centrocampista importante, continua a leggere >>>

